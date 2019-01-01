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От создателей
топовых магазинов
на Wildberries и OZON

Мы предоставляем услуги упаковки, маркировки,хранения и доставки товаров, чтобы вы могли продавать свою продукцию без лишней рутины

Фулфилмент для маркетплейсов:
Wildberies, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМаркет,
FBS, FBO

Предоставляем полное решение для поддержки продавцов на маркетплейсах

Наши услуги позволяют избежать необходимости заниматься сборкой, упаковкой, хранением и отгрузкой товаров, что экономит время и деньги и минимизирует риски ошибок и блокировок на маркетплейсах Ozon и Wildberries
45000+
Товаров обрабатываем ежемесячно
5000₽
Минимальный сумма заказа в StopRutina
Условия сотрудничества
Позволяем избежать необходимости заниматься сборкой, упаковкой, хранением и отгрузкой товаров

Мы оказываем полный спектр услуг

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Подход и принципы — объясняем за 2 минуты
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Приемка товара

Упаковка товара

Отгрузка товара

Сертификация и декларирование товаров
Регистрация ИП, ООО и открытие счета
Вывод в ТОП
Средний чек за единицу под ключ
25₽

Как мы работаем

Примем товар на складе, проверим на брак, упакуем и промаркируем по требованиям маркетплейсов
Подготовка к отправке
3
4
Продукцию вы можете отправить к нам любой транспортной компанией
Отправьте товар
2
Наши менеджеры проконсультируют вас, сделают расчёт и оформят договор

Оставьте заявку

1
Подготовленный груз отправляется на склад выбранной площадки
Доставка до склада
Узнайте подробности у менеджера
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Самовыкупов

5

Подарок за первую отгрузку с нами

Отзыва на ВБ
2

Наши партнеры

Мы сотрудничаем с широким кругом партнеров
Сервис №1 по выводу товаров в топ на маркетплейсах
Собственный сервис по сертификации товаров
Бесплатная доставка грузов с КАРГО на наш склад
Маяк — сервис аналитики продаж на маркетплейсах
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Мы являемся официальным представителем банков

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