От создателей
топовых магазинов
на Wildberries и OZON
Мы предоставляем услуги упаковки, маркировки,хранения и доставки товаров, чтобы вы могли продавать свою продукцию без лишней рутины
Фулфилмент для маркетплейсов:
Wildberies, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМаркет,
FBS, FBO
Предоставляем полное решение для поддержки продавцов на маркетплейсах
Наши услуги позволяют избежать необходимости заниматься сборкой, упаковкой, хранением и отгрузкой товаров, что экономит время и деньги и минимизирует риски ошибок и блокировок на маркетплейсах Ozon и Wildberries
Товаров обрабатываем ежемесячно
Минимальный сумма заказа в StopRutina
Позволяем избежать необходимости заниматься сборкой, упаковкой, хранением и отгрузкой товаров
Мы оказываем полный спектр услуг
Упаковка товара
Отгрузка товара
Сертификация и декларирование товаров
Регистрация ИП, ООО и открытие счета
Средний чек за единицу под ключ