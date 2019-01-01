От создателей

топовых магазинов

на Wildberries и OZON

Мы предоставляем услуги упаковки, маркировки,хранения и доставки товаров, чтобы вы могли продавать свою продукцию без лишней рутины

Фулфилмент для маркетплейсов:

Wildberies, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМаркет,

FBS, FBO

Предоставляем полное решение для поддержки продавцов на маркетплейсах

Наши услуги позволяют избежать необходимости заниматься сборкой, упаковкой, хранением и отгрузкой товаров, что экономит время и деньги и минимизирует риски ошибок и блокировок на маркетплейсах Ozon и Wildberries

45000+

Товаров обрабатываем ежемесячно

5000₽

Минимальный сумма заказа в StopRutina

Позволяем избежать необходимости заниматься сборкой, упаковкой, хранением и отгрузкой товаров

Мы оказываем полный спектр услуг

Приемка товара

Упаковка товара

Отгрузка товара

Сертификация и декларирование товаров

Регистрация ИП, ООО и открытие счета

Вывод в ТОП

Средний чек за единицу под ключ